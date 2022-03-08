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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في أستراليا إلى 20 قتيلا

Lebanon 24
08-03-2022 | 08:30
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ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا، إلى 20 قتيلا، بعد العثور على جثتين في مياه الفيضانات في سيدني.

ولفتت الشرطة إلى أنه يشتبه في أن جثتي الرجل والمرأة اللتين عثر عليهما، تعودان لأم وابنها.

هذا، وطلبت السلطات من عشرات الآلاف من سكان سيدني إخلاء منازلهم بسبب العواصف الشديدة والفيضانات المفاجئة التي غمرت مساحات شاسعة من المدينة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الوطني من "48 ساعة قادمة" لسيدني، حيث يخضع 60 ألف شخص لأوامر الإخلاء والتحذيرات في جميع المناطق المتضررة، وفقا لخدمات الطوارئ.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة عبر سيدني إلى إغراق الجسور والمنازل، وجرف السيارات، وحتى انهيار سقف أحد المتاجر.
المصدر: روسيا اليوم
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