الهدف القضاء على القوات الاوكرانيّة... هكذا تُخطط روسيا لاقتحام كييف

ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أنّ روسيا حشدت المئات من قوات النخبة التابعة لها في محيط إربين، شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف.وأضافت المصادر أن القوات تتألف من مجموعة من المقاتلين الشيشان وآخرين من قوات مكلفة بحماية العاصمة موسكو.ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هدف تلك القوات هو القضاء على القوات الأوكرانية التي تدافع عن العاصمة والوصول إلى المربع الحكومي في كييف، إذ تعاني القوات الأوكرانية في تلك المنطقة من نقص في الذخيرة بعد 12 يوما من المعارك.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القوات الروسية طلبت من عمدة إيربين تسليم المدينة، لكنه رفض ذلك بعد ساعات من القتال بين الجانبين.