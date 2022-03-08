عربي-دولي

الهدف القضاء على القوات الاوكرانيّة... هكذا تُخطط روسيا لاقتحام كييف

Lebanon 24
08-03-2022 | 06:56
A-
A+
Doc-P-928161-637823448222580075.jpg
Doc-P-928161-637823448222580075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أنّ روسيا حشدت المئات من قوات النخبة التابعة لها في محيط إربين، شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت المصادر أن القوات تتألف من مجموعة من المقاتلين الشيشان وآخرين من قوات مكلفة بحماية العاصمة موسكو.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هدف تلك القوات هو القضاء على القوات الأوكرانية التي تدافع عن العاصمة والوصول إلى المربع الحكومي في كييف، إذ تعاني القوات الأوكرانية في تلك المنطقة من نقص في الذخيرة بعد 12 يوما من المعارك.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القوات الروسية طلبت من عمدة إيربين تسليم المدينة، لكنه رفض ذلك بعد ساعات من القتال بين الجانبين.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:41 | 2022-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-03-08
10:04 | 2022-03-08
09:30 | 2022-03-08
08:30 | 2022-03-08
08:17 | 2022-03-08
08:00 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website