17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ستولتنبيرغ: على الناتو أن يضمن عدم امتداد النزاع إلى خارج أوكرانيا
Lebanon 24
08-03-2022
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، ضرورة أن يضمن الحلف عدم امتداد النزاع في أوكرانيا إلى خارجها وسط زيادة المساعدات العسكرية للحكومة الأوكرانية.
وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس اللاتفي، أغيلس ليفيتس، في ريغا: "الناتو يتحمل المسؤولية عن عدم استمرار تصاعد النزاع وعدم امتداده إلى خارج أوكرانيا".
وأضاف ستولتنبيرغ: "من أجل ضمان استحالة أي أخطاء في حسابات موسكو، قام الناتو بتعزيز ملموس لوجوده في شرق الحلف، ولدينا 130 طائرة في حالة تأهب مرتفعة وأكثر من 200 سفينة من أقصى الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط فضلا عن انتشار آلاف القوات الإضافية في المنطقة".
وشدد، في رسالة طمأنة للاتفيا: "سنحمي وسندافع عن كل شبر من أراضي الدول المتحالفة".
وأكد أن دول الحلف ستواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وستزيد الدعم العسكري والمالي لها.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
كلامٌ جديد عن التغذية الكهربائيّة.. وزير الطاقة يكشف ما سيشهده اللبنانيون
Lebanon 24
كلامٌ جديد عن التغذية الكهربائيّة.. وزير الطاقة يكشف ما سيشهده اللبنانيون
11:37 | 2022-03-07
07/03/2022 11:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-03-08
08/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
00:17 | 2022-03-08
08/03/2022 12:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُباع بـ1500 ليرة بطريقة واحدة.. ما هي؟
Lebanon 24
الدولار يُباع بـ1500 ليرة بطريقة واحدة.. ما هي؟
14:41 | 2022-03-07
07/03/2022 02:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
04:30 | 2022-03-08
08/03/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:30 | 2022-03-08
بلينكن: مستعدون للأسوأ
10:04 | 2022-03-08
إذا أراد إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي.. ما الدولة التالية التي سيستهدفها بوتين؟
08:30 | 2022-03-08
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في أستراليا إلى 20 قتيلا
08:17 | 2022-03-08
دولة واحدة قادرة على وقف الحرب في أوكرانيا!
08:00 | 2022-03-08
ستكون "الجائزة الكبرى" لروسيا.. أوديسا حجر زاوية "استراتيجي" قد يقلب الموازين!
07:30 | 2022-03-08
الأمم المتحدة: عدد لاجئي أوكرانيا يتخطى مليونين
فيديو
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
08/03/2022 17:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
08/03/2022 17:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
08/03/2022 17:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact