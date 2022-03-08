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خاص
إذا أراد إعادة تشكيل الاتحاد السوفيتي.. ما الدولة التالية التي سيستهدفها بوتين؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
08-03-2022
|
10:04
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي: "لقد قرأت معظم ما كتبه. لديه طموحات أكبر بكثير في أوكرانيا. إنه يريد، في الواقع، إعادة تأسيس الاتحاد السوفيتي السابق.
وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، "يعتقد العديد من الخبراء أن بايدن على حق. في تعليق غالبًا ما يُستشهد به وربما يكون كاشفاً للغاية منذ سنوات، قال بوتين إنه يعتقد أن سقوط الاتحاد السوفيتي كان أعظم مأساة جيوسياسية في القرن العشرين. يتمتع بوتين حاليًا بمقاومة أقوى من المتوقع لحربه على أوكرانيا على الرغم من أنه من المتوقع أن ينتصر جيشه الضخم في النهاية. ومع ذلك، يعتقد معظمهم أن الأمر لا يتعلق بما إذا كان الرئيس الروسي سيبدأ في الضغط أو الإكراه أو الهجوم على دول أخرى، بل متى وأين يبدأ في محاولته إعادة تشكيل شيء يشبه الاتحاد السوفيتي".
دول البلطيق
وتابعت الشبكة، "يراقب الكثيرون إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بينما يشن بوتين حربه على أوكرانيا، ذلك لأن دول البلطيق الثلاث تقع بين روسيا وحليفتها الوثيقة بيلاروسيا وبحر البلطيق وإقليم كالينينغراد الروسي. نظرًا لأن الدول الثلاث أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فليس من المتوقع أن يتخذ بوتين إجراءات عدوانية ضدهم، وفقًا للأستاذة الفخرية في العلوم السياسية في ولاية بنسلفانيا دونا باهري.
وقالت باهري للشبكة: "إن دول البلطيق معرضة للخطر، لكن من غير المرجح في الوقت الحالي توجيه ضربة عسكرية روسية مباشرة لدول الناتو. هذا لا يستبعد الجهود الروسية مثل الهجمات الإلكترونية وغيرها من الأعمال السرية. في الواقع، تعرضت دول البلطيق الثلاث لهجمات إلكترونية من روسيا منذ عدة سنوات". وأكدت ريبيكا كوفلر، الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع، لقناة "فوكس نيوز ديجيتال" أن هجومًا عسكريًا غير مرجح إلى حد كبير. لكنها قالت إن بوتين قد يضرب دول البلطيق "بأفعال غير حركية" لا تشمل الهجمات الإلكترونية فحسب، بل الحرب الإلكترونية، أو "أي نوع من زعزعة الاستقرار مثل العمليات السرية" أو حتى تنظيم احتجاج.
وأضافت: "لن يخوض العمليات العسكرية أو أي نوع من الأعمال الحركية ضد أي دولة من دول الناتو مثل دول البلطيق، لكن مع تصاعد الصراع، وخاصة إذا كان هو الخاسر، أتوقع منه تمامًا تصعيد الأفعال غير الحركية".
في غضون ذلك، قالت مديرة الأمن السيبراني والتهديدات الناشئة في معهد آر ستريت، تاتيانا بولتون، للشبكة أنه على الرغم من أن الجدول الزمني لبوتين قد لا يكون فوريًا، إلا أنها تعتقد أنه يريد في النهاية السيطرة على دول البلطيق. وقالت إن على الغرب أن يفعل كل ما في وسعه لإنقاذ أوكرانيا، التي قالت إنها ستكون مفتاحًا لردع أي هجوم لبوتين في المستقبل على دول البلطيق. وأضافت بولتون: "قد يستغرق هذا شهورًا أو سنوات، لكنني أعتقد أن هذا هو بالضبط ما يحاول فعله. إنه يحاول أخذ قطعة واحدة في كل مرة لإعادة تجميع ما يعتقد أنه أعظم دولة في العالم". وقالت كوفلر أيضًا إنه من المستبعد جدًا أن تتخذ روسيا إجراءً حركيًا قريبًا ضد أعضاء الناتو الآخرين أو أي "دولة غربية حقيقية". وأضافت أن ذلك سيشمل فنلندا والسويد غير الأعضاء في الناتو، على الرغم من التكهنات بشأن اهتمام بوتين بجزيرة جوتلاند السويدية".
دول ما بعد الاتحاد السوفياتي الأخرى
وتابعت الشبكة، "قالت بحري وكوفلر إن رومانيا وجورجيا قد تواجهان تهديدًا أكثر إلحاحًا من دول البلطيق. وسألت بحري "هل سيتحرك بوتين الآن بسرعة ضد دول ما بعد الاتحاد السوفياتي الأخرى؟ يبدو أن المزيد من الهجمات العسكرية على هذه الدول غير مرجح في الوقت الحالي. لكن يمكن لبوتين أن يكثف الضغط على الدول التي تربطها علاقات أوثق بالاتحاد الأوروب ، مثل مولدوفا وجورجيا - على سبيل المثال، من خلال الاعتراف باستقلال ترانسنيستريا أو ضم أوسيتيا الجنوبية". وقالت كوفلر إن هذه الدول السوفيتية السابقة "معرضة للخطر" بالفعل، لأنها ليست في الناتو ولأن لديها أراض متنازع عليها. وأضافت، "بالتأكيد هذا يشكل تهديداً لمولدوفا، أو لأي منطقة يتواجد فيها للروس قوات حفظ سلام أو أي منطقة متنازع عليها مثل ترانسنيستريا في مولدوفا مثل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا". وقالت كوفلر إن هذه المناطق "يمكن أن تكون على قائمة الأهداف، بما في ذلك في هذه المرحلة من العملية، خاصة إذا أدرك بوتين أنه في الجانب الخاسر". وقالت كوفلر إن ما قد يمنع بوتين من احتلال تلك المناطق هو حقيقة أن الكثير من جيشه منشغل في أوكرانيا في الوقت الحالي".
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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