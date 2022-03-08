عربي-دولي

رئيسي: الحكومة تتابع المفاوضات النووية

Lebanon 24
08-03-2022 | 11:30
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن "الحكومة الشعبية تتابع المفاوضات النووية بناء على الأسس والأطر التي وضعها المرشد الأعلى، علي خامنئي".

وفي كلمة له، قال إبراهيم رئيسي: "لم ولن تتراجع الحكومة عن أي من الخطوط الحمراء المعلنة"، مضيفا: "يتهمنا البعض بنظرة حصرية نحو الشرق، ويقولون إن الحكومة تتطلع اليوم إلى الشرق، كما كانت الأنظار معلقة على الغرب في الماضي..هذا غير صحيح".

وتابع رئيسي: "الحكومة تسعى لتطوير العلاقات مع جميع الدول، وخلق توازن في السياسة الخارجية للبلاد".
المصدر: روسيا اليوم
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