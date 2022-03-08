رئيسي: الحكومة تتابع المفاوضات النووية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن "الحكومة الشعبية تتابع المفاوضات النووية بناء على الأسس والأطر التي وضعها المرشد الأعلى، علي خامنئي".وفي كلمة له، قال إبراهيم رئيسي: "لم ولن تتراجع الحكومة عن أي من الخطوط الحمراء المعلنة"، مضيفا: "يتهمنا البعض بنظرة حصرية نحو الشرق، ويقولون إن الحكومة تتطلع اليوم إلى الشرق، كما كانت الأنظار معلقة على الغرب في الماضي..هذا غير صحيح".وتابع رئيسي: "الحكومة تسعى لتطوير العلاقات مع جميع الدول، وخلق توازن في السياسة الخارجية للبلاد".