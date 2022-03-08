عربي-دولي

السعودية توقع عقودا دفاعية بأكثر من 1.8 مليار دولار لتعزيز قدرات جيشها

Lebanon 24
08-03-2022 | 13:00
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزا لقدراتها ولرفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليار ريال.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، المقام في العاصمة السعودية الرياض من 6 إلى 9 آذار الجاري.
وحسب بيان الدفاع السعودية، تم توقيع عقد مع شركة نافال جروب العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية.

وتم توقيع عقد مع شركة هانوها الكورية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق (3) مليارات ريال، وذلك لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد.
وأبرمت الوزارة عقدا مع شركة نورينكو الصينية، وبقيمة إجمالية تتجاوز الـ 430 مليون ريال، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.
وتم توقيع عقدين مع شركة بونق سان الكورية، بمبلغ يقدر بـ 460 مليون ريال، وعقد مع شركة أل أي جي نيكس وون الكورية بمبلغ يفوق الـ 250 مليون ريال، وذلك لصالح القوات البحرية، للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية.
كما تم توقيع 3 عقود مع شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ يفوق المليار و700 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية.
بالإضافة إلى توقيع عقد مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات بمبلغ تجاوز 400 مليون ريال، لصالح القوات الجوية، لتقديم خدمات المساندة الفنية لطائرات C130.
ووفقا لوزارة الدفاع السعودية، يأتي توقيع العقود مع شركات محلية ودولية تنفيذا لتوجيهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لدعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتطوير إمكانياتها ورفع كفاءتها وجاهزيتها، مع التركيز على توطين الصناعات العسكرية سواءً في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها.
المصدر: سبوتنيك
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