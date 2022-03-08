الجيش الليبي يستعرض "سلاح الردع"

كشف الجيش الليبي أحد أسلحة الردع التابعة له، وذلك خلال تدريب عسكري في منطقة سلوق جنوب غرب مدينة بنغازي.وأنهت "الكتيبة الأولى صواريخ" التابعة للجيش، التدريب بإطلاق صواريخ باليستية من طراز "آر-17 إلبروس"، نحو أهداف افتراضية محددة، تبعد 300 كيلومتر جنوب مدينة طبرق.ووصفت مصادر مطلعة تجربة الصواريخ بالناجحة، قائلة إن الجيش كشف عن قدرات الردع الصاروخية التي يمتلكها، كما يخطط لإطلاق مشروع لتطويرها.