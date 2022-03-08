عربي-دولي

الجيش الليبي يستعرض "سلاح الردع"

Lebanon 24
08-03-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-928244-637823576922761129.jpg
Doc-P-928244-637823576922761129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الجيش الليبي أحد أسلحة الردع التابعة له، وذلك خلال تدريب عسكري في منطقة سلوق جنوب غرب مدينة بنغازي.

وأنهت "الكتيبة الأولى صواريخ" التابعة للجيش، التدريب بإطلاق صواريخ باليستية من طراز "آر-17 إلبروس"، نحو أهداف افتراضية محددة، تبعد 300 كيلومتر جنوب مدينة طبرق.

ووصفت مصادر مطلعة تجربة الصواريخ بالناجحة، قائلة إن الجيش كشف عن قدرات الردع الصاروخية التي يمتلكها، كما يخطط لإطلاق مشروع لتطويرها.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-03-08
16:09 | 2022-03-08
16:00 | 2022-03-08
15:52 | 2022-03-08
15:45 | 2022-03-08
15:40 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website