عربي-دولي

قديروف يسخر من عقوبات اليابان ضدّه... ماذا قال؟

Lebanon 24
08-03-2022 | 14:30
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سخر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، من العقوبات التي فرضتها اليابان عليه، وسأل "كيف خضع بلد له تقاليد عمرها قرون فجأة لإرادة أوروبا؟".

ونشر قديروف منشورا على "تلغرام"، جاء فيه: "لقد فرضت اليابان عقوبات على المواطنين الروس، ومن بينهم أنا. لقد بدأت للتو أفهم السياسة الرخيصة للدول وأتباعها الأوروبيين، الذين، من أجل إظهار نشاط قوي، وفرض عقوبات وتجميد حساباتي المصرفية غير الموجودة. لكن اليابان؟ دولة ذات تقاليد عمرها قرون من الأخلاق والسلوك النبيل، بوشيدو، التي كانت دائما بعيدة عن العالم بأسره، سقطت فجأة تحت أوروبا".

وأضاف: "سيتم الاستيلاء على جميع ممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية وسيتم بيعها، وسيتم توجيه الأموال إلى صندوق تنمية جزر الكوريل. لكن بجدية، كما تعلم، لا يهمني أي عقوبات من أي بلد. إنني أخشى شيئا واحدا فقط .هو أن أفسد علاقتي مع الله!".
المصدر: روسيا اليوم
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