واشنطن: لن نُقيم منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لن تستجيب للدعوات إلى فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لأن هذا الإجراء سيكون محفوفا بخطر نشوب حرب مع روسيا، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".