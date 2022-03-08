عربي-دولي

واشنطن: لن نُقيم منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا

Lebanon 24
08-03-2022 | 15:40
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أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لن تستجيب للدعوات إلى فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لأن هذا الإجراء سيكون محفوفا بخطر نشوب حرب مع روسيا، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".
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