الحرس الثوري الإيراني يؤكّد مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا ويتوعّد بالثأر

أكّد الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم ، مقتل 2 من عناصره بضربة إسرائيلية على سوريا، متوعدا إسرائيل بأنها "ستدفع ثمن" هذه العملية.وقال في بيان اوردته وكالة "رويترز": "إثر الجريمة التي نفذها الكيان الصهيوني صباح الاثنين الماضي بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا، استشهد اثنان من أفراد الحرس الثوري".وأوضح البيان أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد.وقدّم الحرس الثوري "التهنئة والتعازي باستشهاد هذين المدافعين عن المراقد المقدسة والمجاهدين في سبيل الله"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".