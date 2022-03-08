عربي-دولي

الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة يعتذر عن مؤامرة للإطاحة بالملك عبد الله

Lebanon 24
08-03-2022 | 15:52
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قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان إن العاهل الأردني الملك عبد الله تلقى رسالة اعتذار من ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الذي وجه له العام الماضي اتهام بمحاولة الإطاحة بالملك، متعهدا بعدم تكرار أي تصرف ضد حكام البلاد، وفق وكالة "رويترز".
وقال الديوان الملكي، الذي نشر نص الرسالة، إنها تأتي عقب اجتماع عقد الأحد الماضي بطلب من الأمير حمزة مع أخيه الملك عبد الله ليطلب منه "الصفح". ووجه اتهام للأمير حمزة في أبريل نيسان الماضي بالتآمر لزعزعة استقرار البلاد في مؤامرة مستوحاة من الخارج.
وقال الأمير حمزة في الرسالة "أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية".
وتابع: "أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم".
وقال: "وفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة".
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