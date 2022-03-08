إطلاق الغاز المسيّل للدموع على مسيرة في يوم المرأة في الخرطوم

أعلنت وكالة "رويترز" ان قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين يشاركون في مسيرة ضد الحكم العسكري في اليوم العالمي للمرأة عندما اقتربوا من قصر الرئاسة.ودعت إلى المسيرة منظمات لحقوق النساء ولجان المقاومة التي تنظم مظاهرات في الشوارع منذ سيطرة الجيش على السلطة في تشرين الأول.وكتب المحتجون على إحدى اللافتات "مطالب المرأة مطالب الثورة".