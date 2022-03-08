واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 "ميتاً"

اعتبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند أنّ "خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا والمستهدف بتدابير عقابية فرضتها برلين وواشنطن ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، بات "ميتاً" ولا مجال لإحيائه.وقالت نولاند خلال جلسة استماع برلمانية: "أعتقد أنّ (نورد ستريم 2) بات الآن ميتاً".وأضافت: "إنّه قطعة معدنية كبيرة في قعر البحر ولا أعتقد أنّ إحياءه ممكن".وردّاً على سناتور جمهوري طالب بجعل العقوبات الأميركية دائمة، شدّدت نولاند على أنّ خط الأنابيب لن يتم تشغيله.