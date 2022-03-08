الاستخبارات الأميركية: بوتين معزول وغاضب ومُحبط

وصفت الاستخبارات الأميركية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يعاني من عزلة متزايدة وهو "محبط" و"غاضب" حيال الوضع في أوكرانيا، وذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي، مساء الثلاثاء.وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بورنز: "أعتقد أن بوتين غاضب ومحبط في هذه اللحظة. من المرجح أن يضاعف جهوده ويحاول سحق الجيش الأوكراني من دون أن يكترث للخسائر المدنية".بدورها، لفتت رئيسة أجهزة الاستخبارات الأميركية أفريل هينز خلال الجلسة نفسها إلى أنها تعتبر أن "بوتين يعاني من عدم احترام الغرب له".وأضافت: "يشعر كأنها حرب لا يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يخسرها".وتابعت: "لكن ما يمكن أن يقبله كانتصار قد يتغيّر مع الوقت".