خططٌ جاهزة... ماذا لو حدث مكروه للرئيس الأوكراني؟

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مع هذا، فإن التهديد على حياة زيلينيسكي حقيقي، ويزداد خطورة كلما اقترب الجيش الروسي من العاصمة.



ويقال إن زيلينيسكي نجا حتى الآن من ثلاث محاولات اغتيال، مما يترك – بحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز الأميركية – تساؤلات حول مصير البلاد في حال حدث شيء للرئيس. في آخر ظهور له، نشر الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينيسكي، مقطع فيديو من مكتبه في العاصمة كييف، الاثنين، قال فيه إنه "ليس خائفا من أحد" وإنه "لا يختبئ".مع هذا، فإن التهديد على حياة زيلينيسكي حقيقي، ويزداد خطورة كلما اقترب الجيش الروسي من العاصمة.ويقال إن زيلينيسكي نجا حتى الآن من ثلاث محاولات اغتيال، مما يترك – بحسب تقرير لشبكة فوكس نيوز الأميركية – تساؤلات حول مصير البلاد في حال حدث شيء للرئيس.





وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس نيوز"، الأحد، أن الحكومة الأوكرانية لديها خطة طوارئ إذا قتل زيلينسكي.



وقال بلينكن "لدى الأوكرانيين خطط قائمة - لن أتحدث عنها أو أخوض في أي تفاصيل بشأنها - للتأكد من وجود ما يمكن أن نسميه "استمرارية الحكومة" بطريقة أو بأخرى"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



ويحدد الدستور الأوكراني أن رئيس البرلمان يخلف الرئيس إذا حدث أي شيء له في منصبه. ومع ذلك، لا يزال خط الخلافة بعد رئيس البرلمان غير واضح.



وما يزيد الأمور تعقيدا هو أن المسؤولين الأوكرانيين لم يناقشوا الخلافة علنا، قائلين إنهم يريدون التركيز على القتال. وأعدت الشبكة قائمة من الخلفاء المحتملين للرئيس الأوكراني فيما لو تعرض لاي مكروه.وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس نيوز"، الأحد، أن الحكومة الأوكرانية لديها خطة طوارئ إذا قتل زيلينسكي.وقال بلينكن "لدى الأوكرانيين خطط قائمة - لن أتحدث عنها أو أخوض في أي تفاصيل بشأنها - للتأكد من وجود ما يمكن أن نسميه "استمرارية الحكومة" بطريقة أو بأخرى"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.ويحدد الدستور الأوكراني أن رئيس البرلمان يخلف الرئيس إذا حدث أي شيء له في منصبه. ومع ذلك، لا يزال خط الخلافة بعد رئيس البرلمان غير واضح.وما يزيد الأمور تعقيدا هو أن المسؤولين الأوكرانيين لم يناقشوا الخلافة علنا، قائلين إنهم يريدون التركيز على القتال.

رسلان ستيفانشوك، رئيس برلمان أوكرانيا

رسلان ستيفانشوك (46 عاما) هو رئيس البرلمان الأوكراني أو رئيس برلمان أوكرانيا، وهو المنصب الذي يشغله منذ تشرين الاول 2021.



وقبل ذلك، كان ستيفانشوك ممثل زيلينسكي في البرلمان.



ووصفت صحيفة نيويورك تايمز ستيفانشوك بأنه "سياسي موال للغرب وكبير مساعدين سابقين لزيلينسكي".



ويشغل دينيس شميهال (46 عاما) منصب رئيس الوزراء الأوكراني منذ اذار 2020.



وشملت مناصبه السابقة في الحكومة نائب رئيس الوزراء - وزير التنمية والأقاليم في أوكرانيا وحاكم إيفانو فرانكيفسك أوبلاست في غرب أوكرانيا.



وكان رئيس الوزراء الأوكراني السابق أوليكسي هونشاروك قد وصف شميهال في وقت سابق بأنه "مدير ممتاز". دينيس شميهال، رئيس الوزراء الأوكرانيويشغل دينيس شميهال (46 عاما) منصب رئيس الوزراء الأوكراني منذ اذار 2020.وشملت مناصبه السابقة في الحكومة نائب رئيس الوزراء - وزير التنمية والأقاليم في أوكرانيا وحاكم إيفانو فرانكيفسك أوبلاست في غرب أوكرانيا.وكان رئيس الوزراء الأوكراني السابق أوليكسي هونشاروك قد وصف شميهال في وقت سابق بأنه "مدير ممتاز".

دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني

ويشغل، دميترو كوليبا، (40 عاما) منصب وزير خارجية أوكرانيا منذ اذار 2020. ويعد كوليبا واحدا من أصغر الدبلوماسيين في تاريخ أوكرانيا، وعمل في وزارة الخارجية الأوكرانية لأكثر من عقد من الزمان، وعمل على تعزيز علاقات أوثق مع أوروبا.

وناشد كوليبا مجتمع الأعمال الدولي وقف عملياته مع روسيا.



وفي مقال رأي نشر مؤخرا في صحيفة واشنطن بوست، قال كوليبا إن "التاريخ سيحكم على كل واحد منا لاحقا حول كيفية مواجهتنا" لخطر "التوسع البغيض" في روسيا.