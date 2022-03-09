"الروس عذبوا طاقم أكبر محطة نووية أوكرانية".. وزير أوكراني يكشف

اتهم وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، اليوم الأربعاء، القوات الروسية المتواجدة في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، جنوب شرق البلاد، "بتعذيب طاقم العمل من أجل تسجيل فيديو يخططون لاستخدامه لأغراض دعائية".

وقال في بيان مفصل على صفحته على فيسبوك، إن معلومات الوزارة أفادت بأن الروس أجبروا إدارة المحطة الأكبر في أوروبا على تسجيل اعترافات قسرية، بهدف ترويج أخبار مزيفة عبر وسائل الإعلام الروسية، من أجل خداع المواطنين الروس والعالم.

مرهقون جسدياً ونفسياً

كما أوضح أنه تم احتجاز طاقم تشغيل المحطة كرهائن لمدة 4 أيام، وفقا لتعبيره، مضيفا أن الموظفين باتوا مرهقين جسديا ونفسيا.

ولفت إلى أن نحو 500 جندي روسي، بالإضافة إلى 50 وحدة من المعدات الثقيلة، تتواجد داخل المحطة.

كذلك، حذر من أن انهيار المحطة النووية بسبب استخدام القوات الروسية للأسلحة سيؤدي إلى كارثة في أوروبا بأكملها. وقال: "يجب أن نوقف الإرهاب النووي الروسي قبل فوات الأوان".

إلى ذلك، دعا الدول الحليفة لبلاده إلى اتخاذ كافة الإجراءات لسحب القوات الروسية من المواقع النووية التي تم الاستيلاء عليها.

كما كرر المطالبة بفرض حظر طيران جوي شامل في الأجواء الأوكرانية أيضا.