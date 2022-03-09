ما هي حدود الاتفاق النووي الإيراني الجديد؟

بعد أشهر من المناقشات، يبدو أن المفاوضين على وشك التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. على الرغم من أن بعض القضايا لا تزال معلقة، يبدو أن كلاً من الولايات المتحدة وإيران ملتزمتان بتأمين صفقة في الأيام أو الأسابيع المقبلة.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "ستوفر خطة العمل الشاملة المشتركة فوائد اقتصادية كبيرة على المدى القريب لإيران - مما يسمح لها ببيع النفط بحرية وإعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي. بدورها، ستحد طهران من إنتاج اليورانيوم المخصب واختبار أجهزة الطرد المركزي وقبول عمليات التفتيش الدولية المعززة. لكن أي اتفاق سيعاني أيضًا من نفس أوجه القصور الأوسع نطاقاً التي عانى منها سلفه قبل ستة أعوام - والتي من المحتمل أن تتفاقم بسبب المواقف المتدهورة في الولايات المتحدة وفي إيران نفسها.ورأت المجلة، "إذا تم تنفيذ اتفاقية جديدة بنجاح، فستحقق فوائد اقتصادية حقيقية لطهران. ستكون إيران قادرة على بيع النفط بحرية وبأسعار أعلى. سيوفر هذا وحده مليارات الدولارات من العائدات الإضافية شهريًا. وستكون طهران أيضًا قادرة على الوصول إلى المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ حوالي 100 مليار دولار الموجودة في الخارج. ستكون المصارف الإيرانية قادرة على إعادة الاتصال بالنظام المالي العالمي. ستتوسع التجارة، ومن المرجح أن تؤسس بعض الشركات الآسيوية والأوروبية وجودًا في البلاد. كما كان الحال عندما تم تنفيذ الصفقة الأصلية في البداية في عام 2016، ستدفع هذه التطورات النمو وتقلل من الضغوط التضخمية وتحسن حياة ملايين الإيرانيين. لكن تأثير خطة العمل الشاملة المشتركة يعد أيضًا حكاية تحذيرية. رأى القادة الإيرانيون والجمهور عدم التوافق بين وعد الاتفاق والفوائد الاقتصادية الفعلية التي يمنحها. بعد تنفيذ الاتفاقية الأصلية، تحرك التكامل الاقتصادي الإيراني على فترات متقطعة حيث كانت ايران تكافح لإعادة بناء الروابط المالية مع العالم الخارجي. نظرت الشركات والمصارف الأوروبية الكبرى بحذر إلى استدامة الاتفاق النووي، ومتطلبات الامتثال والسمعة للعمل في إيران وسط العقوبات الأميركية الحالية، وبيئة الأعمال التجارية الصعبة في إيران. أدى نشاط إيران الإقليمي المزعزع للاستقرار إلى مزيد من الحذر، تماما كما المشاكل الاقتصادية الهيكلية في البلاد، بما في ذلك سوء الإدارة والفساد والدور الواسع النطاق للحرس الثوري الإسلامي (IRGC). كما اتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة برفع العقوبات على الورق لكن ليس في الممارسة. بعد أشهر من تنفيذ الصفقة في عام 2016، قدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن "إلغاء العقوبات لن يحدث على الإطلاق"."2022 ليس 2016وبحسب المجلة، "على الرغم من الفوضى التي نتحت عن تنفيذ الصفقة في عام 2016، إلا أنها ستكون أكثر صعوبة اليوم. يكمن جوهر المشكلة في المنطق الأساسي لتخفيف العقوبات. يمكن للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية تشجيع التعامل التجاري مع إيران، لكن لا يمكنهم ضمان تدفق الفوائد الاقتصادية بمجرد رفع القيود. يتخذ الآلاف من المصارف والشركات قراراتهم الخاصة بشأن المخاطر والمكافآت، وهناك حدود لكيفية تهدئة الحكومات مخاوف المستثمرين والمساهمين ومجالس الإدارة القلقين. يوضح خروج الشركات الحالي من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، والذي شارك فيه العديد من الشركات التي لم تتأثر بشكل مباشر بالعقوبات الأميركية أو الأوروبية، أن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تتخذ قراراتها الخاصة التي تتجاوز الاعتبارات القانونية البحتة. كما أن طول العمر المتوسط وحتى القصير المدى للاتفاق النووي غير مؤكد أكثر مما كان عليه في عام 2015. كان انسحاب الولايات المتحدة ممكنًا في ذلك الوقت، لكن القليل منهم اعتبره محتملًا أو وشيكًا. الآن، يلوح في الأفق الانسحاب غير الرسمي للرئيس دونالد ترامب في عام 2018. حتى أن كبار الجمهوريين قد وعدوا بالتراجع عن الصفقة بمجرد استعادة البيت الأبيض، ربما في عام 2025. ثلاث سنوات هي فترة طويلة بالنسبة لإيران لبناء صندوق حربها وتحقيق الاستقرار في الظروف في الداخل، لكنها فترة قصيرة بشكل خطير لأي عمل تجاري يزن المشاركة المستدامة مع البلاد".وتابعت المجلة، "قد ترتفع المخاطر في وقت أقرب من عام 2025. إذا تمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في تشرين الثاني، كما يبدو مرجحًا، فمن المحتمل أن يهدفوا إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الرمال في تروس الاتفاقية. ويمكن أن يشمل ذلك تشريعًا جديدًا يهدف إلى إعادة فرض العقوبات بموجب الإرهاب أو سلطات حقوق الإنسان التي تم رفعها بموجب الاتفاق الجديد. سيوفر النشاط الإقليمي لإيران - بما في ذلك دعم الجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وشركائها - نقاط نقاش جاهزة للجمهوريين وبعض الديمقراطيين، وكذلك قدرة طهران المحتملة على إنفاق مليارات الدولارات أكثر على جيشها بعد تفعيل تخفيف العقوبات. لا يزال الرئيس جو بايدن يستخدم حق النقض، لكن قرع طبول ضغط الكونغرس سيكون بمثابة تذكير دائم بالطبيعة المحفوفة بالمخاطر لالتزام واشنطن. ستزداد ضغوط الكونغرس مع اقتراب خريف عام 2023، عندما تتطلب الاتفاقية من الولايات المتحدة السعي لإلغاء تشريع يفرض عقوبات على إيران. في المقابل، ستصادق طهران على البروتوكول الإضافي لنظام التفتيش، الذي يوسع سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة البرنامج النووي الإيراني".طريق مضطربورأت المجلة أنه "ستكون الشركات الأوروبية وبعض الشركات الآسيوية الأكثر حساسية للرياح الاقتصادية والسياسية المعاكسة. قد تراهن إيران على أن الشركات والمصارف في الصين وروسيا ستكون بمثابة شركاء أفضل، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الدول ستعزز الاقتصاد الإيراني. أدى غزو موسكو لأوكرانيا إلى تدهور الاقتصاد الروسي، وليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الشركات الروسية ستمتلك السيولة للاستثمار في إيران. الشركات الصينية، من جانبها، قد تكون أقل حذرا بشأن العودة إلى إيران. يمكن أن توفر الاتفاقية التي تبلغ مدتها 25 عامًا بين بكين وطهران في عام 2021 خارطة طريق لمزيد من المشاركة، على الرغم من أن وسائل الإعلام الأميركية تبالغ بشكل روتيني في أهميتها وتكلفتها. ومع ذلك، فإن الشركات الصينية ليست محصنة ضد المشاكل الهيكلية للاقتصاد الإيراني أو مخاطر التعارض مع العقوبات الأميركية، حتى لو كانت بكين أكثر دعمًا للصفقة من الحكومات الأخرى. على الرغم من أن إدارة بايدن كانت تهدف في الأصل إلى استخدام إحياء الصفقة كمنصة لمفاوضات مستقبلية مع إيران، فإن هذا الاحتمال يبدو قاتماً، خاصة إذا فشلت الصفقة في تحقيق الفوائد التي قد يتوقعها العديد من الإيرانيين. من المحتمل أن يجادل المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بأنه إذا أرادت إيران اتفاقية أكثر استدامة، فعليها التفاوض من أجلها. لكن من المحتمل أن تتوصل طهران إلى نتيجة معاكسة. إذا لم تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من تقديم الإغاثة في الظروف الحالية، فمن غير المرجح أن يفعلوا ذلك في المستقبل. كان التفاوض على إحياء الصفقة صعبًا، لكن الحفاظ على الصفقة يعد بأن يكون أكثر صعوبة.