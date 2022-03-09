عربي-دولي

اتفاق روسي أوكراني على ممرات لإجلاء المدنيين من 6 مناطق

Lebanon 24
09-03-2022 | 05:30
A-
A+
Doc-P-928595-637824271201248292.jpg
Doc-P-928595-637824271201248292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتفقت روسيا وأوكرانيا صباح الأربعاء، على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين، حسبما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك.

وأوضحت المسؤولة أن موسكو أكدت موافقتها على احترام هدنة من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي حول 6 مناطق تشهد قتالاً.

وحددت ممرات لإجلاء المدنيين خصوصا من إنرغودار إلى زابوريجيا (جنوب) ومن إيزيوم إلى لوزوفا (شرق) ومن سومي إلى بولتافا (شمال شرق)، حيث سمح ممر بإجلاء آلاف المدنيين، الثلاثاء.

ومن المفترض أيضا إنشاء ممرات لإجلاء المدنيين إلى كييف، من مدن عدة تعرضت لقصف عنيف إلى غرب العاصمة، بما فيها بوتشا وإيربين وغوستوميل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-03-09
08:00 | 2022-03-09
07:30 | 2022-03-09
07:00 | 2022-03-09
06:30 | 2022-03-09
05:51 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website