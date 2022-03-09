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البحرية الأوكرانية تدمر سفينة روسية: "لقد ضربناهم"... شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
09-03-2022 | 05:51
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أظهر مقطع فيديو جنودا في قوات البحرية الأوكرانية وهم يهتفون بعد أن قالوا إنهم دمروا سفينة حربية هاجمت جزيرة صغيرة ونائية في اليوم الأول من الغزو الروسي لبلادهم.

وبحسب صحيفة "إندبندنت"، يُظهر التسجيل المصور، الذي نشرته البحرية الأوكرانية، وابلًا من الصواريخ يتم إطلاقها في سماء خلال الليل أثناء الدفاع عن ميناء أوديسا على البحر الأسود، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، قبل أن رؤية وهج برتقالي يظهر سفينة مدمرة من على بعد.

ويمكن سماع أحد البحارة وهو يصرخ بحماس "لقد ضربناهم"، بينما يكرر آخر الكلمات التي قالها الجنود الأوكرانيون المأسورون في جزيرة الأفعى، حي رفضوا الاستسلام. 

 
 
 
المصدر: الحرة
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