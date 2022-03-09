كيف ستنتهي حرب روسيا مع أوكرانيا؟.. إليكم النتائج الخمس المحتملة

بعد أقل من أسبوعين من الغزو الروسي لأوكرانيا، يواصل الشعب والقوات المسلحة في البلاد شن مقاومة قوية - وشجاعة بلا شك - ضد القوات الروسية، بحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

وقالت الشبكة" على الرغم من قوة قلب أوكرانيا وشجاعتها في مواجهة هجمات متعددة ومستمرة من الجيش الروسي في شمال وشرق وجنوب البلاد، يعتقد العديد من المحللين والاستراتيجيين أنها مسألة وقت فقط قبل أن تطغى القوة العسكرية لموسكو على أوكرانيا. يقول هؤلاء الخبراء إن ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة لأوكرانيا قد يكون قاتماً، حيث يتوقع الكثيرون صراعاً طويل الأمد ، مشيرين إلى أنه حتى في السيناريو الأكثر إيجابية، أن تسحب روسيا قواتها وأن تبقى أوكرانيا دولة ذات سيادة، من غير المرجح أن تعود أوروبا إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الحرب. إليكم خمس نتائج محتملة لأوكرانيا وما قد يحدث في كل منها".

سيطرة غير مكتملة

وبحسب الشبكة، "يقول مراقبون عن قرب للحرب الروسية الأوكرانية إن الطبيعة المتغيرة للصراع تجعل من الصعب قياس ما سيحدث بعد ذلك في أوكرانيا، حيث لا يمكن التنبؤ بخطوات موسكو والغرب التالية. ومع ذلك فمن المتوقع على نطاق واسع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يكره الحكومة الأوكرانية الحالية الموالية للغرب وتطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يريد تثبيت نظام موال لروسيا في كييف. كيف ومتى (وما إذا) يحدث ذلك هو أمر غير مؤكد، لكن السيناريو الأساسي لمجموعة أوراسيا للأشهر الثلاثة المقبلة هو أن تكتسب روسيا "سيطرة غير مكتملة على شرق أوكرانيا، حتى نهر دنيبرو" والاستيلاء على العاصمة كييف بعد حصار طويل الأمد، وإنشاء "حكومة عميلة مدعومة من روسيا". وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسيا كليف كوبشان وزملاؤه في مذكرة يوم الخميس أنه من المرجح أن تتم قيادة "دولة أوكرانية رديفة" من لفيف، وهي مدينة تقع غرب أوكرانيا وبالقرب من الحدود مع بولندا، مع احتمال حصول الحكومة شبه المنفية على "دعم غربي كبير". وتوقع المحللون تدفق لاجئين يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين شخص من أوكرانيا إلى أوروبا الغربية".

وأضافت الشبكة، "في مثل هذا السيناريو، توقعت مجموعة أوراسيا أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي رفض حتى الآن التدخل عسكريًا في النزاع ، سيقدم "مساعدة عسكرية كبيرة للدولة الأوكرانية الغربية وعتادًا لدعم التمرد في شرق أوكرانيا". لكنهم أضافوا أن هذا قد يؤدي إلى مخاطر وقوع اشتباكات جوية بين طائرات روسية والناتو. عانت الاستراتيجية العسكرية الروسية في بعض الأحيان من مشاكل لوجستية، مما أدى إلى إرباك صورة الأهداف الرئيسية أو المباشرة لروسيا".

التطهير والتقسيم؟

وبحسب الشبكة، "يتفق بعض المحللين على أن أي سيطرة غير مكتملة على أوكرانيا من قبل روسيا يمكن أن تؤدي إلى نوع من تقسيم البلاد، خاصة وأن روسيا أصبحت راسخة بقوة في شرق أوكرانيا، لا سيما في منطقة دونباس حيث اعترفت باستقلال جمهوريتين مواليتين لروسيا قبل غزوها للدولة الأوسع. كتب تاراس كوزيو، الباحث الزميل في جمعية هنري جاكسون، في مقال لمجلس أتلانتيك يوم الخميس أن موسكو أشارت إلى أنها تهدف إلى "الغزو العسكري الكامل لأوكرانيا يليه تقسيم وتطهير واسع النطاق للسكان المدنيين". وأضاف: "يتمثل هدف بوتين الواضح في القضاء على كل بقايا الهوية الأوكرانية بينما يحكم على البلاد بمستقبل قاتم كدكتاتورية عسكرية محصورة بقوة داخل إمبراطورية روسية جديدة. تتوافق هذه الرؤية الكابوسية بشكل وثيق مع أهداف بوتين المعلنة للحملة العسكرية الحالية جنبًا إلى جنب مع سجله الطويل من الازدراء العام والعداء تجاه الدولة الأوكرانية". هناك العديد من الأسئلة حول من يمكن أن يقود نظامًا مواليًا في أوكرانيا، يمكن أن يشبه نظام ألكسندر لوكاشينكو في بيلاروسيا. وأشار كوزيو إلى أن هناك تكهنات بأن موسكو تسعى إلى تنصيب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي جرده المشرعون الأوكرانيون من سلطاته خلال ثورة الميدان الأوروبي عام 2014 وفر من كييف إلى روسيا. وأشار كوزيو إلى أن "هذا يتماشى تمامًا مع دعاية الكرملين، التي أصرّت طوال السنوات الثماني الماضية على إبعاد يانوكوفيتش بشكل غير قانوني من خلال انقلاب مدعوم من الغرب"."

التمرد

وبحسب الشبكة، "يحذر معظمهم من أن الأوكرانيين سيستمرون في القتال ضد أي نظام دمية، مع انحدار الصراع إلى تمرد مع أولئك الأوكرانيين المتبقين في البلاد الذين يحاولون الإطاحة بأي نظام من هذا القبيل بأي وسيلة متاحة. قال تيم آش، استراتيجي الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management، إن روسيا من المرجح أن تواجه احتلالًا طويلًا ومطولًا ومكلفًا ومؤلماً لأوكرانيا. وأضاف: "سيقاوم الأوكرانيون طويلًا وبشدة حتى لو انتهت المعارك العسكرية الرسمية". هناك بالطبع احتمال ألا يشكل القتال الأوكراني تحديًا كبيرًا للقوات الروسية التي لا تزال في أوكرانيا - فبعد كل شيء، الآلاف من المقاتلين هم من المدنيين الذين حملوا السلاح وتم تدريبهم على عجل. يحذر محللون آخرون من "مستنقع" - حيث لا يوجد حل سهل لما من المحتمل أن يكون أوكرانيا مدمرة بشدة، أو لروسيا - إذا استمر التمرد على المدى الطويل. في هذا السيناريو، أشار الاستراتيجيون في برنامج Scowcroft Center for Strategy and Security باري بافيل، وبيتر إنجيلكي، وجيفري كيمينو، إلى أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون "باهظ الثمن"، أي انتصار لا يستحق الفوز لأنه خسر الكثير لتحقيقه. أشار الاستراتيجيون إلى أن التمرد الأوكراني يمكن أن يفرض "خسائر بشرية ومالية كبيرة ومستمرة على روسيا" حيث ستضطر إلى تكريس المزيد من مواردها على مدى فترة زمنية أطول بكثير مما كانت تتوقعه. في غضون ذلك، من المرجح أن تقدم دول الناتو "مساعدة دفاعية سرية ولكن قوية للغاية للمقاومة الأوكرانية". ولاحظ الاستراتيجيون أن روسيا ستدرك أنها "خاضت مرة أخرى حربًا لا يمكن الفوز بها، المستنقع الذي يضرب به المثل الذي حاصر العديد من الدول القوية عبر التاريخ". في حين أن هذا السيناريو قد يبدو إيجابيًا بالنسبة لأوكرانيا، مع تحول روسيا إلى دولة منبوذة على المستوى العالمي وانسحابها بعد غزو مكلف، فإن أوكرانيا ستكون "مدمرة" في هذه العملية، كما قال الاستراتيجيون".

الناتو مقابل روسيا

رفض حلف الناتو العسكري الغربي مرارًا وتكرارًا التدخل المباشر في الصراع الروسي الأوكراني، لأن القيام بذلك سيؤدي على الأرجح إلى صراع مباشر مع موسكو التي، من جانبها، حذرت من أن أي دولة "تتدخل" فيما تسميه "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ستواجه عواقب لا توصف. إن الدول الواقعة على الجانب الشرقي للاتحاد الأوروبي (وحلف شمال الأطلسي) مثل بولندا ورومانيا ودول البلطيق، والتي شهدت جميعها انتشارًا قويًا لحلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة، تشعر بقلق شديد من احتمال امتداد الصراع إلى أراضيها. إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا، فقد حذر المحللون من "الستار الحديدي" الجديد الذي سينزل على أوروبا الشرقية، مما سيخلق كتلتين جيوسياسيتين متعارضتين تذكرنا بتلك التي كانت في الحرب الباردة - الاتحاد الأوروبي على جانب واحد من الحدود التي يحتمل أن تكون عسكرية وأوكرانيا ودول أخرى في المدار السياسي لروسيا (مثل بيلاروسيا ومولدوفا) من ناحية أخرى".

أعجوبة؟

وبحسب الشبكة، "يتفق المحللون بالطبع على أن الانسحاب الصريح للقوات المسلحة الروسية من أوكرانيا سيكون أفضل نتيجة ممكنة للبلاد في وضعها العصيب. لاحظ المحللون في مركز Scowcroft أنه في السيناريو المحتمل "الأكثر وردية" لكيفية إنهاء الصراع في أوكرانيا، قد تشهد أوكرانيا تعزيز قدراتها الدفاعية من قبل الناتو، مما يسمح لمقاومتها العسكرية والمدنية "بالتغلب على الصعاب وإيقاف تقدم موسكو". وقال الخبراء الاستراتيجيون في مجلس الأطلسي، في هذا السيناريو الافتراضي، سيتم منع بوتين من الإطاحة بحكومة كييف وإقامة نظام دمية، في حين أن "تصميم ومهارة المقاومة الأوكرانية يفرضان جمودًا في ساحة المعركة لصالح المدافعين". في الواقع، في هذا السيناريو "المعجزة"، قال المحللون إن الكرملين يدرك أن روسيا "ستدفع ثمناً باهظاً" لغزوها لأوكرانيا، وفي مواجهة احتمالية حدوث ضغوط طويلة ومكلفة في أوكرانيا، إلى جانب الانهيار الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية، سيأمر بوتين بانسحاب قواته. ومع ذلك، حذر المحللون من أن هذه النتيجة، حيث تظل أوكرانيا دولة ديمقراطية ذات سيادة ويواجه الناتو وضعًا أمنيًا محسنًا، يمكن أن تكون "محفوفة بالمخاطر"."