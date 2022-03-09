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تطور جديد... ماذا يحصل في محطة تشيرنوبل؟

Lebanon 24
09-03-2022 | 09:30
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بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة تشيرنوبل النووية توقفت عن إرسال بيانات، أعلنت شركة "أوكرينيرغو" الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية أن التيار الكهربائي "مقطوع كليا" عن تشرنوبل وتجهيزاتها بسبب عمليات عسكرية روسية.
 
أما وكالة الطاقة الذرية، فقالت: "لا أثر كبيرا على انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة تشيرنويل النووية".
المصدر: العربية
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