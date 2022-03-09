عربي-دولي

الرئيس الأوكراني: وفدنا سيستعد لجولات تفاوضية مقبلة من أجل السلام

Lebanon 24
09-03-2022 | 10:30
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن وفد بلاده سوف يعد لإجراء جولات جديدة من المفاوضات مع روسيا من أجل السلام.

وأضاف زيلينسكي في خطاب متلفز اليوم الأربعاء: "لقد عاد أعضاء وفدنا ليلا من المفاوضات التي جرت في بيلاروسيا وسوف أستمع إلى تقريرهم. وسوف نستعد لجولات مقبلة من المفاوضات.. من أجل أوكرانيا ومن أجل السلام".
المصدر: روسيا اليوم
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