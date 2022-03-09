الرئيس الأوكراني: وفدنا سيستعد لجولات تفاوضية مقبلة من أجل السلام

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن وفد بلاده سوف يعد لإجراء جولات جديدة من المفاوضات مع روسيا من أجل السلام.



وأضاف زيلينسكي في خطاب متلفز اليوم الأربعاء: "لقد عاد أعضاء وفدنا ليلا من المفاوضات التي جرت في بيلاروسيا وسوف أستمع إلى تقريرهم. وسوف نستعد لجولات مقبلة من المفاوضات.. من أجل أوكرانيا ومن أجل السلام".