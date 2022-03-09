عربي-دولي

هذا مصير الأسرى الروس في أوكرانيا

Lebanon 24
09-03-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-928710-637824441887593051.jpg
Doc-P-928710-637824441887593051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف نائب وزير الداخلية الأوكراني يفهين ينين مصير الأسرى الروس الذين يجري القبض عليهم، خلال العمليات العسكرية التي تشنها روسيا على بلاده.

وقال ينين في مقابلة تلفزيونية، إن أسرى الحرب الروس "سيستخدمون لإعادة الاقتصاد الأوكراني إلى عافيته، وفقا لاتفاقية جنيف".

وأضاف في منشور على حساب وزارة الداخلية الأوكرانية في "فيسبوك": "تطبيقنا لقوانين جنيف الخاصة بالأسرى هو ما يميزنا عن المعتدي الروسي الذي يطلق النار على المدنيين، ويقصف المنازل بالصواريخ والقنابل".

وتابع: "سنستغل كل الفرص التي تمنحها لنا اتفاقيات جنيف في هذا الصدد، أي استخدام العمالة. كل هؤلاء الأسرى سيعملون فيما بعد على إعادة الاقتصاد الأوكراني لسكة التعافي".

وأوضح: "تتيح اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب تشغيلهم في أعمال إن كانوا يتمتعون باللياقة البدنية، مع مراعاة سنهم وجنسهم ورتبهم وقدراتهم الجسمانية، والحفاظ عليهم في حالة جيدة من ناحية الصحة البدنية والعقلية".
كذلك أشار ينين إلى أن شروط تشغيل الأسرى تتضمن "توفير ظروف عمل مناسبة خاصة فيما يتعلق بالسكن والطعام والملبس والأدوات يجب ألا يكون العمل غير صحي أو خطيرا، ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية المسموح به للعمال المدنيين في البلد".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:14 | 2022-03-09
19:09 | 2022-03-09
18:09 | 2022-03-09
17:53 | 2022-03-09
16:30 | 2022-03-09
15:54 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website