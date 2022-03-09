الاتحاد الأوروبي: ليس لدينا بيانات عن البرامج المحظورة في أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه معلومات حول أي برامج محظورة في المعامل البيولوجية في أوكرانيا.وقال ستانو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نحن على علم ببيان وزارة الدفاع الروسية بشأن التدمير المزعوم للعوامل البيولوجية في المعامل في أوكرانيا... لسنا على علم بأي برامج في المختبرات الأوكرانية تنتهك اتفاقية الأسلحة البيولوجية".وفقًا لستانو، يتم التعامل مع مثل هذه التصريحات بريبة في الاتحاد الأوروبي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بشأن حقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، إن موسكو لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.وتعليقًا على المعلومات المتعلقة بالمختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، حثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليزكيان الولايات المتحدة على توضيح أنشطة العسكرة البيولوجية في الداخل والخارج.