عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي: ليس لدينا بيانات عن البرامج المحظورة في أوكرانيا

Lebanon 24
09-03-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-928718-637824460159900580.jpg
Doc-P-928718-637824460159900580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح المتحدث باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه معلومات حول أي برامج محظورة في المعامل البيولوجية في أوكرانيا.
وقال ستانو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نحن على علم ببيان وزارة الدفاع الروسية بشأن التدمير المزعوم للعوامل البيولوجية في المعامل في أوكرانيا... لسنا على علم بأي برامج في المختبرات الأوكرانية تنتهك اتفاقية الأسلحة البيولوجية".
وفقًا لستانو، يتم التعامل مع مثل هذه التصريحات بريبة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بشأن حقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، إن موسكو لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.
وتعليقًا على المعلومات المتعلقة بالمختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا، حثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليزكيان الولايات المتحدة على توضيح أنشطة العسكرة البيولوجية في الداخل والخارج.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:14 | 2022-03-09
19:09 | 2022-03-09
18:09 | 2022-03-09
17:53 | 2022-03-09
16:30 | 2022-03-09
15:54 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website