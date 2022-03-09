ألمانيا: لن نرسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في إحراز تقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية.وأوضح في حديثه للصحفيين ببرلين أن ألمانيا "قدمت الكثير من المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة، لكنها لن تقدم طائرات مقاتلة"، مضيفا "علينا أن نفكر مليا فيما يتعين علينا القيام به، وهذا بالتأكيد لا يشمل الطائرات المقاتلة".وأشار المستشار الألماني إلى أن "الكل يدرك أن الحل العسكري للصراع لا معنى له، فنحن بحاجة إلى حل دبلوماسي، ونبذل جهودا متضافرة من أجل ذلك جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين".وأعرب عن أمله في أن يكون هناك "حل في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا للخروج من هذا الوضع".