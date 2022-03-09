عربي-دولي

لوكاشينكو يجري مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي

Lebanon 24
09-03-2022 | 13:30
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أجرى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان.
ونقل موقع "بيلتا" الإخباري البيلاروسي، عن الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية: "جرى خلال المحادثة بحث العلاقات الثنائية، بين دولة الإمارات وبيلاروسيا، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة، في وسط أوروبا وأوكرانيا".
وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الجمعة في 4 أذار، أن "قواته العسكرية لم ولن تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
قال لوكاشينكو: "بغض النظر عن الطريقة التي تحاول بها أوكرانيا جرّنا إلى الأعمال العسكرية، فلا داعي للقلق نحن نغطي حدود الدولة من بريست إلى موزير".
وأشار لوكاشينكو إلى أن الحدود الغربية والشمالية الغربية مع دول الاتحاد الأوروبي بحاجة أيضًا إلى أن يتم تغطيتها بشكل آمن، لأنه "إذا فاتنا هناك، فلن يغفر لنا الناس ذلك أبدًا".
وتابع قائلا: "الأمر ليس سهلاً للغاية على جيشنا اليوم والأشخاص المرتبطين بهم ، بالنسبة للجميع في هذه الحالة الاقتصادية والمالية إنهم يواجهون على طول الحدود بالكامل، وهذا أكثر من 3 آلاف كيلومتر واليوم عندما نتحدث عن هذا قام رجالنا بإغلاق الحدود بإحكام ووقفوا هناك لحماية أرضنا".
 
المصدر: سبوتنيك
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