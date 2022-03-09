عربي-دولي

كندا تعلن نيتها إرسال معدات خاصة عالية التقنية إلى أوكرانيا

Lebanon 24
09-03-2022 | 14:00
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده تعتزم إرسال "معدات متطورة عالية التقنية إلى أوكرانيا قريبا".
وصرح ترودو خلال زيارة إلى برلين بأن زيلينسكي قبل خلال محادثاتهما التي جرت اليوم الأربعاء، أيضا توجيه كلمة إلى البرلمان الكندي، بعد أن كان خاطب البرلمان البريطاني يوم أمس الثلاثاء.
وأضاف ترودو أن كندا من المزمع أن تتمكن من البدء في إرسال معدات تتضمن كاميرات تستخدم في الطائرات المسيرة، "في الأيام المقبلة".
وأضاف: "ثمة تحديات عند الحدود فيما يتعلق بإيصال المعدات بأمان عبر الحدود إلى الأيادي الأوكرانية، لكننا نعمل على حلحلة الأمر".
المصدر: روسيا اليوم
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