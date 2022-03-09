عربي-دولي

الأوضاع في أوكرانيا بين الرئيس البيلاروسي وولي عهد أبو ظبي

Lebanon 24
09-03-2022 | 13:47
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بحث الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي أن لوكاشينكو وآل نهيان أجريا، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا حيث بحثا العلاقات الثنائية بين بيلاروس والإمارات إضافة إلى الأوضاع في وسط أوروبا وأوكرانيا.

وتأتي المكالمة على خلفية مواصلة روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا أطلقتها يوم 24 شباط.

وتواجه بيلاروس، حليفة روسيا، اتهامات من الدول الغربية والسلطات الأوكرانية بتقديم مساعدة عسكرية للطرف الروسي.

وسبق أن أجرى ولي عهد أبو ظبي محادثات هاتفية مع كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حيث دعاهما إلى تسوية سياسية للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويحقق السلم والأمن العالمي.
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