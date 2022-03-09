بنيامين نتنياهو يصاب بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الأخير ثبتت إصابته بفيروس كورونا.



وقال المتحدث باسم نتنياهو إن اختبار كوفيد-19 الخاص بنتنياهو (72 عاما) أتت نتيجته إيجابية، مشيرا إلى رئيس الحكومة السابق بصحة جيدة ويتبع إرشادات فيروس كورونا ويتبع نصيحة طبيبه.