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بنيامين نتنياهو يصاب بفيروس كورونا

Lebanon 24
09-03-2022 | 13:55
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أعلن المتحدث باسم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الأخير ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم نتنياهو إن اختبار كوفيد-19 الخاص بنتنياهو (72 عاما) أتت نتيجته إيجابية، مشيرا إلى رئيس الحكومة السابق بصحة جيدة ويتبع إرشادات فيروس كورونا ويتبع نصيحة طبيبه.
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