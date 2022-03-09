عربي-دولي

وزير الخارجية المصري: نرفض تشغيل إثيوبيا الأحادي لسد النهضة

Lebanon 24
09-03-2022 | 15:30
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أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري على رفض بلاده شروع إثيوبيا في تشغيل سد النهضة بشكل أحادي.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
واعتبر الوزير المصري أن شروع إثيوبيا في تشغيل سد النهضة الشهر الماضي، بشكل أحادي يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015.
وقال شكري إن بلاده تشعر بالقلق الشديد "لكون هذه الانتهاكات لالتزامات إثيوبيا بمقتضى القانون الدولي إنما تأتي في ظل سياسة إثيوبية راسخة قائمة على الاستغلال الأحادي للأنهار الدولية".
وأشار إلى أن هذه السياسة ألحقت في السابق أضرارا جسيمة بجيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال الشقيق.
وذكر أن بلاده تتطلع إلى استمرار دعم أشقائها العرب وكافة الشركاء الدوليين بهدف حث إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح التعاون.
ورأى أن هذا الدعم من شأنه أن يوصل سريعا لاتفاق قانوني مُلزم وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو ما يتفق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في أيلول 2021.
المصدر: سبوتنيك
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