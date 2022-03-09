13
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بوتين والمستشار الألماني يبحثان الوضع في أوكرانيا
Lebanon 24
09-03-2022
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الكرملين اليوم الأربعاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وذكر بيان الكرملين أن بوتين ناقش مع شولتس "خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا، ولا سيما نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف".
وأضاف أنه تم خلال المكالمة "إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس".
كما أطلع بوتين المستشار الألماني على "محاولات القوميين في أوكرانيا منع الإجلاء الآمن للمدنيين".
يذكر أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن كييف طلبت من المستشار الألماني المساعدة في تنظيم لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين.
تابع
الأكثر قراءة
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
04:22 | 2022-03-09
09/03/2022 04:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
03:00 | 2022-03-09
09/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
04:32 | 2022-03-09
09/03/2022 04:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
Lebanon 24
"خبر حزين".. مدرسة في لبنان تقفل أبوابها!
07:28 | 2022-03-09
09/03/2022 07:28:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
02:00 | 2022-03-09
09/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:14 | 2022-03-09
مساعدات روسية لمدن وبلدات أوكرانية
19:09 | 2022-03-09
متحدث باسم الجيش البريطاني: جنود بريطانيون خالفوا الأوامر وذهبوا للقتال في أوكرانيا
18:09 | 2022-03-09
التدخّل الروسي في أوكرانيا يحرج الدول الأفريقية
17:53 | 2022-03-09
توتّر بين إيران وإسرائيل يقرّب المنطقة من حرب أوكرانيا
16:30 | 2022-03-09
من الطعام إلى الطيران.. شركات عالمية أعلنت مقاطعة روسيا
15:54 | 2022-03-09
تراس: لندن تدعو جميع دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسي
فيديو
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
Lebanon 24
طفلة أوكرانية حديث مواقع التواصل... هذا ما فعلته في ملجأ تحت الأرض!
14:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-09
10/03/2022 05:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
04:30 | 2022-03-09
10/03/2022 05:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact