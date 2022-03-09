عربي-دولي

بوتين والمستشار الألماني يبحثان الوضع في أوكرانيا

Lebanon 24
09-03-2022 | 14:16
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أفاد الكرملين اليوم الأربعاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وذكر بيان الكرملين أن بوتين ناقش مع شولتس "خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا، ولا سيما نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف".

وأضاف أنه تم خلال المكالمة "إيلاء اهتمام خاص للجوانب الإنسانية للوضع في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس".

كما أطلع بوتين المستشار الألماني على "محاولات القوميين في أوكرانيا منع الإجلاء الآمن للمدنيين".

يذكر أن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن كييف طلبت من المستشار الألماني المساعدة في تنظيم لقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين.
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