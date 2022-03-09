التدخّل الروسي في أوكرانيا يحرج الدول الأفريقية

كتبت صحيفة "العرب": يرى خبراء أن الحياد الذي تنتهجه العديد من الدول الأفريقية تجاه التدخل الروسي في أوكرانيا، وتجنب الانحياز إلى أيّ طرف، يأتي خشية إغضاب الحلفاء، لكن هذا الموقف لن يستطيع الصمود مع استمرار الأزمة.وقال سلطان كاكوبا أستاذ العلوم السياسية بجامعة كيامبوجو الأوغندية إن روسيا تعد مصدر المعدات العسكرية للعديد من دول القارة الأفريقية، لذلك فإنها لا ترغب في إدانة غزو أوكرانيا، كما أن غالبية هذه الدول تنتمي إلى حركة عدم الانحياز.وتشكلت حركة عدم الانحياز بمشاركة 29 دولة عام 1961، حيث تلتزم الدول الأعضاء، التي وصل عددها حالياً إلى 120 دولة، بالحفاظ على سياستها الخارجية غير المنحازة، وعدم المشاركة في الكتل العسكرية والسياسية، مع تأكيد ضرورة التعايش السلمي على أساس مبادئ الاستقلال والمساواة.وأشار كاكوبا إلى أن موقف أفريقيا من الصراع تم إعلانه الأسبوع الماضي عندما صوتت الأمم المتحدة على التدخل الروسي في أوكرانيا، حيث امتنعت العديد من دول القارة السمراء، بما في ذلك جنوب أفريقيا، عن التصويت، بينما لم تشارك ست دول في الاجتماع، تجنباً للانحياز.وحذّر من أنه رغم أن بعض الدول تتخذ موقفاً محايداً، فإن هذا الصراع سيؤدي في النهاية إلى تقسيم أفريقيا إلى كتلتين، إحداهما مع روسيا والأخرى ضدها.وتوقع مصطفى مهيتا الباحث في مؤسسة "ميديا ريفيو نتوورك" بجوهانسبرغ، أن تكون لهذا الصراع تأثيرات مختلفة على القارة الأفريقية، لكن هذا سيعتمد على مقدار التبادل التجاري للدول مع روسيا أو أوكرانيا.وعبّر مهيتا عن خشيته من أن تتأثر القارة بكاملها بشكل جماعي، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع نتيجة للحرب.وأيد كاكوبا آراء مهيتا قائلاً: "إن التأثير غير المباشر للصراع الروسي الأوكراني سيجعل الاقتصادات الأفريقية المنكوبة بوباء كورونا تعاني بشكل أكبر".