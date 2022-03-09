متحدث باسم الجيش البريطاني: جنود بريطانيون خالفوا الأوامر وذهبوا للقتال في أوكرانيا

وصل عدد من الجنود البريطانيين من بينهم نجل نائبة في مجلس العموم إلى أوكرانيا للمشاركة في التصدّي للعمليات العسكرية الروسية، على الرّغم من تحذير حكومة المملكة المتحدة مواطنيها من مغبة المشاركة في الحرب.وقال متحدث باسم الجيش البريطاني إن الجنود كانوا متغيبين دون إذن وربما ذهبوا إلى أوكرانيا "بصفتهم الشخصية".وأضاف المتحدث: "إننا نحثهم وبقوة على العودة إلى المملكة المتحدة".