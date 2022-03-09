عربي-دولي

مساعدات روسية لمدن وبلدات أوكرانية

Lebanon 24
09-03-2022 | 19:14
A-
A+
Doc-P-928856-637824753854762639.jpg
Doc-P-928856-637824753854762639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها وزّعت أكثر من ألف طن من المساعدات على المدن والبلدات والقرى في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
مواضيع ذات صلة
بسبب الحرب على اوكرانيا...سلسلة مطاعم شهيرة تعلق اعمالها في روسيا!
lebanon 24
10/03/2022 05:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال استقباله وفدا من "حزب الشعب الاوروبي": المشكلة بين روسيا واوكرانيا تحل بالمفاوضات وليس بالخيارات العسكرية
lebanon 24
10/03/2022 05:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي لوفد اوروبي: المشكلة بين روسيا واوكرانيا تحل بالمفاوضات وليس بالخيارات العسكرية
lebanon 24
10/03/2022 05:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: حرب روسيا على اوكرانيا دفعت واشنطن للتركيز أكثر على حلفاء بوتين
lebanon 24
10/03/2022 05:06:09 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

اوكرانيا

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:09 | 2022-03-09
18:09 | 2022-03-09
17:53 | 2022-03-09
16:30 | 2022-03-09
15:54 | 2022-03-09
15:53 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website