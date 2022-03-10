عربي-دولي

أميركا تسرّع إصدار تراخيص شحن الأسلحة النارية لأوكرانيا

Lebanon 24
10-03-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-928882-637824907495632163.jpg
Doc-P-928882-637824907495632163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة التجارة الأميركية إن الولايات المتحدة تسرع عمليات معالجة طلبات الأميركيين لتصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا.
ويجمع الأميركيون أسلحة لأوكرانيا بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه إلى الدفاع عن بلدهم في مواجهة القوات الروسية وتعهد بتسليحهم.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها فرضت قيودا على الصادرات إلى روسيا "لإضعاف قدرتها على مواصلة الهجوم العسكري" وإنه يجب على الأميركيين مراجعة اللوائح لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة للحصول على ترخيص لتصدير أسلحة نارية معينة إلى أوكرانيا.
 
وقال متحدث باسم الوزارة "الوزارة تسرع عملية معالجة طلبات تصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا بموجب العمليات والسلطات القائمة".
وتبرع الأميركيون بآلاف الدروع الواقية للبدن وملايين الأعيرة النارية استجابة لمناشدات أوكرانيا.

ويجب على المتبرعين بالمعدات لصالح القوات المسلحة الأوكرانية اجتياز اشتراطات ترخيص التصدير الأميركية فيما يتعلق بعناصر مثل السترات الواقية من الرصاص من الدرجة العسكرية.

وقال أميركيان يشحنان إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنهما لاحظا سرعة صدور الموافقات على تراخيص التصدير.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2022-03-10
06:00 | 2022-03-10
05:30 | 2022-03-10
05:00 | 2022-03-10
04:30 | 2022-03-10
04:21 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website