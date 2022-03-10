عربي-دولي

هبوط اضطراري لطائرة ترامب.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
10-03-2022 | 00:51
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تعرضت طائرة تقل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى عطل في المحرك في وقت متأخر من مساء السبت الماضي فوق خليج المكسيك، مما اضطر الطيار للهبوط اضطراريا في نيو أورليانز بعد وقت قصير من إقلاعها من المدينة.

 

فقد أُجبرت الطائرة التي تقل ترامب على العودة فورا إلى المطار وهبطت بشكل مفاجئ في لويزيانا قبل الساعة 11 مساءً بقليل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الواقعة، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الأربعاء.

 

وكانت الطائرة تحاول نقل ترامب إلى منزله في منتجع Mar-a-Lago في بالم بيتش بفلوريدا، من فندق "فور سيزونز" في نيو أورلينز، حيث تحدث إلى بعض كبار المتبرعين للحفل في حدث خاص.

 

وأبلغ عن الحادث لأول مرة من قبل صحيفة "بوليتيكو"، فيما امتنع متحدث باسم ترامب عن التعليق، وفق الصحيفة.

 

وكانت الرحلة قطعت ما يقرب من 75 ميلا بعد الإقلاع من مطار نيو أورلينز ليكفرونت، ووصلت إلى ارتفاع حوالي 28000 قدم قبل أن تستدير، وفقا لبيانات التتبع من ADSBexchange.com.

 

كما أوضحت الصحيفة أن الرحلة كانت تقل حاشية من عملاء الخدمة السرية وموظفي الدعم الآخرين وترامب وبعض مستشاريه.

 

المصدر: العربية
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