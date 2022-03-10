رسالة زيلينسكي للجنود الروس: شيئان بانتظاركم في أوكرانيا

ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الجنود الروس بـ "العودة إلى ديارهم"، وحذرهم من الاستماع إلى قياداتهم.وقال في رسالة بالفيديو إن "قرابة أسبوعين من مقاومتنا أظهرت لكم أننا لن نستسلم، وسنقاتل حتى نعيد أرضنا، وحتى نرد بالكامل على قتل شعبنا، ولأطفال الذين قتلوا".وخاطب زيلينسكي الجنود الروس بالقول: "لا يزال بإمكانكم النجاة. إذا غادرتم للتو".وحث الجنود "على عدم تصديق قادتكم عندما يخبرونكم أنه لا يزال لديكم فرصة في أوكرانيا".وقال: "لا يوجد شيء في انتظاركم هنا سوى الأسر أو الموت".وأضاف زيلينسكي أن هذه الحرب "يجب أن تتوقف، نحن بحاجة للعودة إلى السلام، اتركوا بيوتنا واذهبوا إلى مكانكم".وكان زيلينسكي أعلن أن 35 ألف مدني على الأقل خرجوا، الأربعاء، من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.وقال إن هؤلاء المدنيين تم إجلاؤهم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرات إنسانية.ويشتد القصف الروسي للمدن والتجمعات السكانية، حيث أعلن رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، الأربعاء، أن 1207 مدنيين قتلوا في المدينة خلال الحصار الذي تفرضه القوات الروسية منذ تسعة أيام.