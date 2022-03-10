بالأرقام... مقارنة بين القوة العسكرية للجيش الروسي وأكبر 7 جيوش للناتو!

في ظل تصاعد التوتر على خلفية الغزو الروسي المتواصل لأوكرانيا والقلق من دخول حلف الناتو على خط المواجهة، نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة بين قوة الجيش الروسي أمام أكبر 7 جيوش للناتو (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا ، تركيا، ألمانيا، إسبانيا)، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص برصد القدرات العسكرية للدول، بحسب آخر إحصائية لعام 2022.

وتأسست منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 4 نيسان 1949 خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ووسط خلفية التهديد المتصاعد الجديد في الشرق، الاتحاد السوفيتي. ومن بين الثلاثين دولة التي يتألف منها التحالف حاليًا، هناك 27 دولة تتوزع في أوروبا و3 دول من بين دول هذا الحلف نووية وهي، الولايات المتحدة ، وفرنسا ، وبريطانيا.

والدول الأعضاء في حلف الناتو حتى مارس 2022 هي: ألبانيا ، بلجيكا ، بلغاريا ، كندا ، كرواتيا ، التشيك ، الدنمارك ، إستونيا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان ، المجر ، أيسلندا ، إيطاليا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، الجبل الأسود ، هولندا ، مقدونيا الشمالية ، النرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

القوة البشرية المتاحة

يبلغ تعداد القوة البشرية المتاحة للدول الـ7 (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا ، تركيا، ألمانيا، إسبانيا)، 336.9 مليون نسمة في حين لدى روسيا الاتحادية قرابة 69.7 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

عدد الطائرات

تمتلك جيوش دول حلف الناتو الـ7، 18.034 طائرة حربية متنوعة مقابل 4173 طائرة حربية متنوعة لدى الجيش الروسي في تفوق هائل لجيوش الناتو السبع.

عدد الدبابات

على صعيد الدبابات، لدى جيوش الناتو التي تشملها المقارنة، 11.060 دبابة، في حين يمتلك الجيش الروسي وحده 12.420 ألف دبابة، حيث يتفوق هنا بشكل واضح في هذا الجانب من حيث العدد.

عدد المدرعات

تشير إحصائية "غلوبال فاير باور" أن جيوش دول حلف الناتو الـ7 تمتلك 91.194 ألف مدرعة مقابل 30.122 عربة مدرعة لدى الجيش الروسي.

عدد المدافع وراجمات الصواريخ

ومن حيث عدد المدافع، تمتلك أكبر جيوش الناتو 2.923 مدفعًا ذاتي الحركة، وقرابة 3000 مدفعًا ميدانيًا، و1889 راجمة صواريخ، بينما يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6574 مدفعًا ذاتي الحركة، وقرابة 7571 مدفعًا ميدانيًا، و3991 راجمة صواريخ، في تفوق واضح للجيش الروسي في هذا الجانب.

عدد القطع البحرية

ومن حيث القوة البحرية، تضم أساطيل جيوش الناتو السبع 1.298 قطعة بحرية متنوعة بين حاملات طائرات وغواصات ومدمرات وغيرها. في حين يتكون الأسطول الروسي من 605 قطعة بحرية متنوعة، منها حاملة طائرات وحيدة.