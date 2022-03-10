بوتين أراد دوما إضعاف الغرب... لكنه فعل العكس

بحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، فانه إذا كان هناك أي شيء قد تعلمناه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدار 22 عامًا، فهو أنه حاول بشكل منهجي ومتكرر إضعاف الغرب وتقويضه، إلا أنه من خلال غزوه لأوكرانيا، يبدو أنه حقق العكس تماماً، حيث تمكن من توحيد معظم المجتمع الدولي على إدانة عدوان روسيا على جارتها.

علق إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، هذا الأسبوع، قائلاً: "إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) متحد، أكثر من أي وقت مضى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، مجدداً تمسكه بالهدف والمهمة".

أضاف: "وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي: تدعم ألمانيا إنهاء اعتمادها الاقتصادي على روسيا وتضاعف إنفاقها الدفاعي تقريبًا؛ فرنسا تحذو الحذو نفسه... حتى المجر التي تميل إلى موسكو قد أدانت الغزو، وتسمح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين"."

وأضافت الشبكة، "اعتاد الغرب تصرفات روسيا "الخبيثة" على المسرح العالمي من خلال تدخلها في العمليات الديمقراطية كما حدث في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016 أو من خلال دعم الجماعات السياسية اليمينية المتطرفة في أوروبا، أو من خلال الإشراف على الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة وتسليح إمدادات الطاقة مع الارتفاع الأخير في أسعار الغاز في أوروبا. كان يُنظر إلى روسيا أيضًا على نطاق واسع على أنها مسؤولة عن هجوم بغاز الأعصاب على أراضي المملكة المتحدة في عام 2018. ثم اتُهم بوتين بإصدار الأمر بشن هجوم بغاز الأعصاب على خصمه السياسي وأكبر منتقديه، أليكسي نافالني، في عام 2020. ونفت روسيا تورطها في كلا الهجومين على الرغم من الأدلة الدامغة التي تثبت عكس ذلك. مع هذه الخلفية من السلوك السيئ والتدخل الجيوسياسي، لا ينبغي أن يكون غزو روسيا لأوكرانيا مفاجئًا، لا سيما بالنظر إلى ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ومحاولاتها العلنية للتأثير سياسيًا على جيران الاتحاد السوفيتي السابقين، مثل بيلاروسيا وجورجيا".

ورأت الشبكة أنه "وعلى الرغم من فرض عقوبات على روسيا لضم شبه جزيرة القرم، اتُهم الغرب على نطاق واسع بأنه لم يكن صارمًا بما يكفي مع موسكو، حيث قال محللون إن بوتين تعلّم من تجربة شبه جزيرة القرم أنه يمكنه غزو جزء من دولة ذات سيادة وضمها، وبشكل أساسي، الإفلات من العقاب. ولكن الآن، مع الغزو الروسي لشمال وجنوب وشرق أوكرانيا في 24 شباط، يبدو الغرب أكثر اتحادًا مما كان عليه منذ سنوات عديدة. يبدو أن الانقسامات الأخيرة الداخلية وفيما بين الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول المتقدمة الأخرى تتلاشى بين عشية وضحاها حيث تتحد الدول لمساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا. قال أنطون بارباشين، المحلل السياسي ومدير التحرير في مجلة ريدل روسيا، لشبكة "سي أن بي سي" إن غزو بوتين كان له عدد من النتائج غير المقصودة، وقال: "مهما كان هدف بوتين النهائي في أوكرانيا، فمن الواضح بالفعل أن ما حققه هو توحيد الغرب، وتدمير الاقتصاد الروسي، وتعريض بقاء الدولة الروسية كما نعرفها للخطر، وضمن تقريبًا اندماج أوكرانيا في المستقبل في المؤسسات الغربية والزوال النهائي لتطلعات القوة العظمى لروسيا"."

العالم "يتكاتف"

وبحسب الشبكة، "كانت الدوائر الدبلوماسية العالمية منشغلة في الأشهر الأخيرة، حيث كان المسؤولون يخشون إلى حد كبير أن تكون روسيا تستعد لهجوم من نوع ما على أوكرانيا، على الرغم من أن الغزو الشامل فاجأ العديد من المحللين حيث توقع معظمهم توغلًا على نطاق أصغر في شرق أوكرانيا. منذ بدء عملية الغزو، كانت هناك موجة أخرى من الاجتماعات الرفيعة المستوى والعاجلة والزيارات ومكالمات الفيديو بين قادة دول الناتو واضعين الخلافات السابقة بين أعضاء الحلف جانباً. نُظمت احتجاجات عامة متعددة في كل أنحاء العالم ضد بوتين وحربه في أوكرانيا، بينما انسحبت العديد من العلامات التجارية الشهيرة من روسيا، مما جعل البلاد منبوذة على المسرح العالمي. أشار هولجر شميدنج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرج، في تقريره الأخير إلى تقييم التأثير الكلي للصراع، إلى أن "غزو بوتين الوحشي لأوكرانيا يعيد تشكيل سياسات أوروبا، وربما خارجها. يبدو أن العالم الحر يتحد كما نادرًا من قبل"."

تعزيز الناتو

وتابعت الشبكة، "بينما يبدو بوتين معزولًا بشكل متزايد، فإن الديمقراطيات الغربية تسير على حبل مشدود لدعم أوكرانيا وتحاول ألا يُنظر إليها على أنها تتدخل عسكريًا، وهي خطوة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى نزاع عالمي أوسع وأكثر تدميراً مع روسيا. قد تكون الديمقراطيات في الغرب آخذة في الصعود حتى هذه اللحظة، لكن الغزو الروسي شكل بالتأكيد معضلة أخلاقية وعسكرية وجيوسياسية للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي. أوكرانيا ليست عضوًا في أي من الكتلتين، لكن موقعها الجغرافي على حافة أوروبا، بصفتها دولة عازلة بين أعضاء الناتو وروسيا، يضعها في موقع استراتيجي مهم. وأثارت حكومة وشعب أوكرانيا المؤيدة للغرب والديمقراطية، وتطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تعاطفًا واسع النطاق مع أوكرانيا وشعبها. فرّ مئات الآلاف من المدنيين من الحرب لكن العديد منهم بقوا للقتال مما زاد الإعجاب العالمي بأوكرانيا. ومن المفارقات أن غزو بوتين قد عزز ،عن غير قصد، قضية الانضمام إلى التحالف العسكري مع تحول الرأي العام في فنلندا والسويد لصالح الانضمام إلى المنظمة. تم بالفعل تعزيز عمليات انتشار الناتو في أوروبا الشرقية ودول البلطيق بمزيد من القوات والأسلحة، مما عزز مرة أخرى التحالف الذي أراد بوتين رؤيته يتضاءل".

وبحسب الشبكة، "دفع الغزو الروسي أيضًا المُنفِقين الدفاعيين المتأخرين، وتحديداً ألمانيا، إلى التعهد بزيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، كما عجّل بفصل أوروبا عن روسيا على جبهة الطاقة أيضًا، حيث يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى التنويع وبسرعة. أدى هذا الاعتماد على الطاقة الروسية إلى بعض علامات الانقسام في أوروبا حول المدى الذي يجب أن يذهب إليه الاتحاد في تقييد إمدادات الطاقة الروسية. لكن يوم الثلاثاء، قالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إنهما تحظران واردات النفط الروسية، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط محدثة لعدم الاعتماد من الآن وصاعداً على الوقود الأحفوري الروسي".

حتى الصين قلقة

ورأت الشبكة أنه "بعد أقل من أسبوعين من الغزو الروسي، تواصل القوات المسلحة الأوكرانية والمتطوعون شن مقاومة شجاعة ضد القوات الروسية التي هاجمت مدنًا في شمال وشرق وجنوب البلاد. يعتقد العديد من المحللين والاستراتيجيين أنها مسألة وقت فقط قبل أن تطغى القوة العسكرية لموسكو على أوكرانيا، وتوقعوا تنصيب نظام موال لروسيا في كييف يعقبه تمرد طويل ودامي حيث يرفض الأوكرانيون قبول حكم روسيا بالوكالة. يُعتقد أن الصين، حليف روسيا، منزعجة بشكل متزايد من احتمال نشوب صراع طويل الأمد. أشار مسؤولو المخابرات الأميركية إلى أن بكين ليست مضطربة بسبب الحرب فحسب، بل من تأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي وحقيقة أنها تقرب الولايات المتحدة وأوروبا من بعضهما البعض. ورفضت الصين إدانة الغزو الروسي لكن المحللين يعتقدون أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يعتقد على الأرجح أن بوتين سيشن مثل هذا الهجوم الشامل. على الرغم من أن الصين قد عرضت أيضًا التوسط في محادثات السلام، وأجرت مكالمة مع قادة فرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء، إلا أنه لا يزال يتعين عليها أن تخطو على خط أدق مع الكرملين نظرًا لالتزام شي جين بينغ بتعاون استراتيجي أعمق مع موسكو".