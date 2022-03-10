ما حقيقة سفر جنود بريطانيين لأوكرانيا؟ هذا ما كشفه المتحدث باسم الجيش البريطاني

قال متحدث باسم الجيش البريطاني في تصريحات لشبكة CNN إن الجيش البريطاني يناشد ما وصفه بـ"عدد صغير" من الجنود الذين يُعتقد أنهم سافروا إلى أوكرانيا، للعودة فورًا إلى المملكة المتحدة.وأضاف المتحدث: "نحن على علم بعدد صغير من الجنود الأفراد الذين خالفوا الأوامر وغابوا دون إذن، وربما سافروا إلى أوكرانيا بصفة شخصية.. نحن نشجعهم وبقوة على العودة إلى المملكة المتحدة".من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "يُحظر على جميع المنسوبين السفر إلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، ينطبق هذا سواء كان المنتسب في إجازة أم لا، سيواجه الأفراد الذين يسافرون إلى أوكرانيا عواقب تأديبية وإدارية".وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا بتصريحات سابقة "مواطني العالم" للانضمام إلى القتال ضد روسيا، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها أنشأت وحدة خاصة (الفيلق الدولي) والتي بدأت بالفعل في تنفيذ مهام قتالية لمواجهة العدوان الروسي".ووفقًا لما قاله الجنرال كيريلو بودانوف، قائد مديرية المخابرات الرئيسية في الوزارة التي ستدير هذا الفيلق، الإثنين، فإن "أكثر من 20 ألف متطوع ومحارب قديم من 52 دولة أعربوا عن رغبتهم في الانضمام".