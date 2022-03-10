عربي-دولي

استغلوا وقف إطلاق النار الا ان الموت كان بانتظارهم.. قذيقة تسقط على عائلة أوكرانية وسط الشارع (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2022 | 04:21
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قتلت عائلة أوكرانية، مؤلفة من أم وابنيها، بقذيفة مدفعية روسية خلال "وقف إطلاق النار" الأحد الماضي في أوكرانيا.

 

فيديو هز مشاعر الملايين حول العالم وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فقد كانت الأم، تاتيانا بيريبينوس، انتقلت مع ابنتها Alise البالغة 9 أعوام، وابنها نيكيتا المراهق بعمر 18 سنة، من حيث كانت تعمل قبل 4 أعوام رئيسة لقسم المحاسبة في شركة ناشئة وناشطة بحقل تكنولوجيا المعلومات، مقرها مدينة Donetsk الشهيرة بمناجم الفحم الحجري والحديد والصلب في الجنوب الشرقي الأوكراني.

 

وبعد انفصال المدينة غادرت العائلة للإقامة في إحدى ضواحي العاصمة كييف، ومنها فر أفرادها الأحد إلى مدينة Irpin القريبة من العاصمة، حيث للعائلة أقارب، مستغلين وقف إطلاق النار، إلا أن الموت كان بانتظار الجميع، حيث انهالت على المنطقة التي كانوا فيها قذائف من المدفعية الروسية، وأردت الثلاثة قتلى وسط شارع كانوا يعبرونه، ومصنف كممر آمن للفارين من القتال.

 

المصدر: العربية

عربي-دولي

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