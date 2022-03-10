عربي-دولي

رئيس دولة يتحدث عن الحرب العالمية الجديدة واستعمال السلاح النووي... هذا ما قاله

Lebanon 24
10-03-2022 | 06:00
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الحرب العالمية الجديدة قد بدأت بالفعل وهي تتسم بطبيعة اقتصادية الآن.

وأضاف في حديث نقلته قناة TeleSUR: "هذه الحرب تهدف الى خنق دول ومناطق بأكملها، وإثارة عدم الاستقرار في إمدادات المواد الخام والغذاء والطاقة".

ووفقا لمادورو، يمكن لهذه الحرب أن تنتقل من مرحلة اقتصادية إلى مواجهة مسلحة حقيقية مع خطر استخدام الأسلحة النووية.

وتابع رئيس فنزويلا: "كنت أحد الذين لم يستبعدوا في البداية إمكانية امتلاك أوكرانيا لأسلحة دمار شامل ليتم توجيهها ضد روسيا. هناك خطر حقيقي لاندلاع حرب نووية في العالم. وتدعو فنزويلا المجتمع الدولي إلى التحلي بالوعي".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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