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وزير خارجية أوكرانيا يأسف بعد لقاء لافروف: "بدو أن روسيا ستواصل هجومها

Lebanon 24
10-03-2022 | 07:30
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قال وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنه يبدو أن روسيا ستواصل هجومها، وتسعى لاستسلام كييف، لكن ذلك لن يحدث.

وذكر في مؤتمر صحفي، في أنطاليا بجنوب تركيا، أن انطباعه من الاجتماع هو أن روسيا ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإقرار وقف إطلاق النار بعد غزو أوكرانيا.

وعبر وزير الخارجية الأوكراني عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن وقف لإطلاق النار في بلاده.

وأضاف كوليبا للصحافيين "تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه". لكنه أضاف أنه قرر مع وزير الخارجية الروسي "مواصلة محادثاتهما بهذه الصيغة".
المصدر: الحرة
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