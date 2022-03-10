الصين تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ عامين

سجلت السلطات الصحية في الصين 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ شهر آذار 2020، فيما تنتشر المتحوّرة أوميكرون شديدة العدوى حاليا في ثلث مقاطعات البلاد.



وسجلت معظم الإصابات الجديدة في إقليم جيلين (شمال شرق) على حدود كوريا الشمالية، وكذلك في مدينة تشينغداو الساحلية (شرق) المطلة على البحر الأصفر.