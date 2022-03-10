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عربي-دولي
الناتو: لسنا في حرب مع روسيا
Lebanon 24
10-03-2022
|
09:00
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أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن التحالف ليس في حالة حرب مع روسيا، وأنه سيفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا لكنه لا يريد التصعيد".
المصدر: سبوتنيك
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