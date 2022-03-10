شمخاني: محادثات الاتفاق النووي في فيينا تتعقد كل ساعة

اعتبر المسؤول الأمني الإيراني الكبير علي شمخاني، اليوم الخميس، أن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي.



وأضاف شمخاني في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تزداد محادثات إيران النووية تعقيداً كل ساعة من دون اتخاذ الولايات المتحدة قراراً سياسياً".