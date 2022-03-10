عربي-دولي

شمخاني: محادثات الاتفاق النووي في فيينا تتعقد كل ساعة

Lebanon 24
10-03-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-929088-637825182416840187.jpg
Doc-P-929088-637825182416840187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر المسؤول الأمني الإيراني الكبير علي شمخاني، اليوم الخميس، أن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي.

وأضاف شمخاني في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تزداد محادثات إيران النووية تعقيداً كل ساعة من دون اتخاذ الولايات المتحدة قراراً سياسياً".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-03-10
12:30 | 2022-03-10
12:00 | 2022-03-10
11:30 | 2022-03-10
11:00 | 2022-03-10
10:30 | 2022-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website