هل تصل الحرب الاوكرانيّة لبولندا؟

فرض الموقع الجغرافي على بولندا أن تصبح في مقدمة دول جوار أوكرانيا المتأثرة بالحرب، باستقبالها نحو 1.2 مليون لاجئ، وطلب دول حلف الأطلسي "الناتو" منها إرسال مقاتلات لجاراتها في "صفقة متعثرة" قد تدفع بها إلى آتون الحرب.ودارت مناقشات بين وارسو وواشنطن حول اتفاقية لتزويد بولندا بطائرات أميركية من طراز "إف- 16"، مقابل إرسال بولندا طائراتها روسية الصنع وطائرات مقاتلة "ميغ- 29" أميركية الصنع إلى أوكرانيا.وفي خطوة جديدة، أرسلت واشنطن بطاريتي صواريخ باتريوت لبولندا، وبرّر المتحدث باسم القيادة الأميركية الأوروبية، آدم ميلز، هذا بأنه لمواجهة أي تهديد محتمل لحلف الناتو، وبناء على دعوة من بولندا، العضو بالحلف، نافيا أي نية لعمليات هجومية.