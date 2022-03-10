عربي-دولي

بوتين وماكرون وشولتس يبحثون هاتفيا الوضع حول أوكرانيا

Lebanon 24
10-03-2022 | 08:17
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي جمعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس تطورات الوضع حول أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، قائلا إن الزعماء الثلاثة "واصلوا مناقشة موضوع أوكرانيا"، دون ذكر التفاصيل.
المصدر: روسيا اليوم
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