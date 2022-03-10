عربي-دولي

تشاووش أوغلو: اجتماع انطاليا الثلاثي أكد على ضرورة إبقاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا مفتوحة

Lebanon 24
10-03-2022 | 08:27
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الاجتماع الثلاثي الذي عقده إلى جانب نظيريه الروسي والأوكراني أكد على ضرورة إبقاء الممرات الإنسانية بأوكرانيا مفتوحة دون أي عائق".

وفي تصريح على هامش اللقاء الثلاثي الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، تحدث تشاووش أوغلو عن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال إن هذه الفكرة "كانت على جدول أعمال الاجتماع الثلاثي في أنطاليا".

وأفاد بأن "أوكرانيا جددت مطالبة تركيا بأن تكون دولة ضامنة".
المصدر: روسيا اليوم
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