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"خطأ فادح" يطيح بالوزير!

Lebanon 24
10-03-2022 | 09:45
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أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير النقل عيسى بكاي "لارتكابه خطأ فادحا" في ممارسة مهماته، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة.
 
ونادرا ما تتم المجاهرة بمثل هذا السبب الذي لم يتضح ما هو بالضبط. وهو ثاني وزير يقال منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في كانون الأول 2019، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وجاء في البيان: "أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه".
 
وأوضح البيان أن الإقالة حصلت بعد "استشارة" رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان.
 
ودخل عيسى بكاي (57 عاما) الحكومة مع أول تشكيلة وزارية للرئيس تبون في كانون الثاني 2020 كوزير مكلف التجارة الخارجية، وأصبح وزيرا للنقل في تموز 2021.
 
وتم تكليف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري وزارة النقل بالنيابة، بحسب البيان. 
 
وجاءت إقالته غداة إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من مئة رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الى الخارج اعتبارا من 15 آذار، بعد تقليص عدد الرحلات الجوية الى الخارج الى أقصى حد في إطار القيود المتعلقة بوباء كوفيد.
 
وتعد وزارة النقل في الجزائر من بين الوزارات التي اهتزت في عهد النظام السابق على وقع فضائح فساد كبيرة وصف بعضها بـ"فضائح القرن"، خصوصاً عندما تولاها عمار غول، الذي يقضي عقوبة السجن لـ15 سنة في تهم فساد، فيما لا يزال القضاء الجزائري يعالج قضايا فساد أخرى متورطا فيها.
المصدر: روسيا اليوم
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